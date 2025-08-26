Favolo (FAV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00015505 $ 0.00015505 $ 0.00015505 24 שעות נמוך $ 0.00017966 $ 0.00017966 $ 0.00017966 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00015505$ 0.00015505 $ 0.00015505 גבוה 24 שעות $ 0.00017966$ 0.00017966 $ 0.00017966 שיא כל הזמנים $ 0.00037803$ 0.00037803 $ 0.00037803 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00015505$ 0.00015505 $ 0.00015505 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -9.89% שינוי מחיר (7D) -21.69% שינוי מחיר (7D) -21.69%

Favolo (FAV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015433. במהלך 24 השעות האחרונות, FAV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00015505 לבין שיא של $ 0.00017966, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00037803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00015505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAV השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -9.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Favolo (FAV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678

שווי השוק הנוכחי של Favolo הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAV הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999992139.530678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.