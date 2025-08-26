Fatalismftw (FATAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -7.31% שינוי מחיר (7D) +0.71%

Fatalismftw (FATAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FATAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FATALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FATAL השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -7.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fatalismftw (FATAL) מידע שוק

שווי שוק $ 28.30K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.30K אספקת מחזור 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fatalismftw הוא $ 28.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FATAL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.30K.