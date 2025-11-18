Farcaster Flower מחיר היום

מחיר Farcaster Flower (FLOWER) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLOWER ל USD הוא -- לכל FLOWER.

Farcaster Flower כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,607, עם היצע במחזור של 1.00B FLOWER. ב‑24 השעות האחרונות, FLOWER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLOWER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -12.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Farcaster Flower (FLOWER) מידע שוק

שווי שוק $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

