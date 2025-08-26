עוד על FAML

FAML סֵמֶל

FAML מחיר (FAML)

לא רשום

1 FAML ל USDמחיר חי:

--
----
-3.20%1D
mexc
USD
FAML (FAML) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:26:14 (UTC+8)

FAML (FAML) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.45%

-3.35%

+4.51%

+4.51%

FAML (FAML) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001425. במהלך 24 השעות האחרונות, FAML נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001412 לבין שיא של $ 0.00001474, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAMLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.069732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAML השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FAML (FAML) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של FAML הוא $ 14.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAML הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.25K.

FAML (FAML) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FAMLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFAML ל USDהיה . $ -0.0000007959.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFAML ל USDהיה $ -0.0000007903.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FAMLל USDהיה $ -0.000000482132558291037.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.35%
30 ימים$ -0.0000007959-5.58%
60 ימים$ -0.0000007903-5.54%
90 ימים$ -0.000000482132558291037-3.27%

מה זהFAML (FAML)

Introducing the first AI-powered meme family on the Binance Smart Chain (BSC)! We're not just another meme coin; we're bringing cutting-edge artificial intelligence to the world of meme culture. Get ready for innovative, hilarious, and constantly evolving memes that will redefine the BSC meme landscape. Join the revolution and be part of the best meme family on BSC! This is the community token.

FAML (FAML) משאב

האתר הרשמי

FAMLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FAML (FAML) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FAML (FAML) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FAML.

בדוק את FAML תחזית המחיר עכשיו‏!

FAML למטבעות מקומיים

FAML (FAML) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FAML (FAML) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FAML הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FAML (FAML)

כמה שווה FAML (FAML) היום?
החי FAMLהמחיר ב USD הוא 0.00001425 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FAML ל USD?
המחיר הנוכחי של FAML ל USD הוא $ 0.00001425. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FAML?
שווי השוק של FAML הוא $ 14.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FAML?
ההיצע במחזור של FAML הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FAML?
‏‏FAML השיג מחיר שיא (ATH) של 0.069732 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FAML?
FAML ‏‏רשם מחירATL של 0.00000809 USD.
מהו נפח המסחר של FAML?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FAML הוא -- USD.
האם FAML יעלה השנה?
FAML ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FAML תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:26:14 (UTC+8)

FAML (FAML) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

