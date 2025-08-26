FAML (FAML) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001412 $ 0.00001412 $ 0.00001412 24 שעות נמוך $ 0.00001474 $ 0.00001474 $ 0.00001474 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001412$ 0.00001412 $ 0.00001412 גבוה 24 שעות $ 0.00001474$ 0.00001474 $ 0.00001474 שיא כל הזמנים $ 0.069732$ 0.069732 $ 0.069732 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000809$ 0.00000809 $ 0.00000809 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -3.35% שינוי מחיר (7D) +4.51% שינוי מחיר (7D) +4.51%

FAML (FAML) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001425. במהלך 24 השעות האחרונות, FAML נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001412 לבין שיא של $ 0.00001474, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAMLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.069732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAML השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FAML (FAML) מידע שוק

שווי שוק $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FAML הוא $ 14.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAML הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.25K.