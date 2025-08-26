Factor (FCTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.051678 גבוה 24 שעות $ 0.053903 שיא כל הזמנים $ 0.755401 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0487239 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -3.30% שינוי מחיר (7D) -0.04%

Factor (FCTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.051818. במהלך 24 השעות האחרונות, FCTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.051678 לבין שיא של $ 0.053903, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.755401, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0487239.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCTR השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -3.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Factor (FCTR) מידע שוק

שווי שוק $ 777.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.18M אספקת מחזור 15.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Factor הוא $ 777.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCTR הוא 15.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.18M.