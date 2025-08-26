עוד על FABS

FABS מידע על מחיר

Fabs מחיר (FABS)

1 FABS ל USDמחיר חי:

$0.003542
$0.003542$0.003542
0.00%1D
Fabs (FABS) טבלת מחירים חיה
Fabs (FABS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Fabs (FABS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.003542. במהלך 24 השעות האחרונות, FABS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FABSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01194263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00126617.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FABS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק.

Fabs (FABS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fabs הוא $ 187.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FABS הוא 52.90M, עם היצע כולל של 52903669.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.39K.

Fabs (FABS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fabsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFabs ל USDהיה . $ +0.0022727710.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFabs ל USDהיה $ +0.0036249469.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fabsל USDהיה $ +0.0007153301657688463.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0022727710+64.17%
60 ימים$ +0.0036249469+102.34%
90 ימים$ +0.0007153301657688463+25.31%

מה זהFabs (FABS)

FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.

Fabs (FABS) משאב

Fabsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fabs (FABS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fabs (FABS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Fabs תחזית המחיר עכשיו‏!

FABS למטבעות מקומיים

Fabs (FABS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fabs (FABS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fabs (FABS)

כמה שווה Fabs (FABS) היום?
החי FABSהמחיר ב USD הוא 0.003542 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FABS ל USD?
המחיר הנוכחי של FABS ל USD הוא $ 0.003542. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fabs?
שווי השוק של FABS הוא $ 187.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FABS?
ההיצע במחזור של FABS הוא 52.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FABS?
‏‏FABS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01194263 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FABS?
FABS ‏‏רשם מחירATL של 0.00126617 USD.
מהו נפח המסחר של FABS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FABS הוא -- USD.
האם FABS יעלה השנה?
FABS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FABS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.