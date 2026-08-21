EXOD מחיר היום

מחיר EXOD (EXOD) בזמן אמת היום הוא $ 7.74, עם שינוי של 22.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EXOD ל USD הוא $ 7.74 לכל EXOD.

EXOD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,881,508, עם היצע במחזור של 10.45M EXOD. ב‑24 השעות האחרונות, EXOD סחר בין $ 6.34 (נמוך) ל $ 7.74 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 4.93.

ביצועים לטווח קצר, EXOD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +57.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

EXOD (EXOD) מידע שוק

שווי שוק $ 80.88M$ 80.88M $ 80.88M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.88M$ 80.88M $ 80.88M אספקת מחזור 10.45M 10.45M 10.45M אספקה כוללת 10,446,000.0 10,446,000.0 10,446,000.0

שווי השוק הנוכחי של EXOD הוא $ 80.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של EXOD הוא 10.45M, עם היצע כולל של 10446000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.88M.