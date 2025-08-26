Exeedme (XED) מידע על מחיר (USD)

Exeedme (XED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01631598. במהלך 24 השעות האחרונות, XED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01631013 לבין שיא של $ 0.0166125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04038065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00732774.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XED השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, -1.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Exeedme (XED) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Exeedme הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XED הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.63M.