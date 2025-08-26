Evolve (EVOLVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.64% שינוי מחיר (7D) +11.64%

Evolve (EVOLVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EVOLVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVOLVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVOLVE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Evolve (EVOLVE) מידע שוק

שווי שוק $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K אספקת מחזור 948.83M 948.83M 948.83M אספקה כוללת 998,827,407.479379 998,827,407.479379 998,827,407.479379

שווי השוק הנוכחי של Evolve הוא $ 8.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVOLVE הוא 948.83M, עם היצע כולל של 998827407.479379. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.45K.