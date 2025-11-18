Evil Larry מחיר היום

מחיר Evil Larry (LARRY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00225419, עם שינוי של 8.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LARRY ל USD הוא $ 0.00225419 לכל LARRY.

Evil Larry כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,250,696, עם היצע במחזור של 998.45M LARRY. ב‑24 השעות האחרונות, LARRY סחר בין $ 0.00223188 (נמוך) ל $ 0.00248227 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.088823, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00155563.

ביצועים לטווח קצר, LARRY נע ב -1.52% בשעה האחרונה ו -25.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Evil Larry (LARRY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M אספקת מחזור 998.45M 998.45M 998.45M אספקה כוללת 998,451,820.277574 998,451,820.277574 998,451,820.277574

שווי השוק הנוכחי של Evil Larry הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LARRY הוא 998.45M, עם היצע כולל של 998451820.277574. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.25M.