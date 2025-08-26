Everyworld (EVERY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.076885$ 0.076885 $ 0.076885 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -2.50% שינוי מחיר (7D) +12.71% שינוי מחיר (7D) +12.71%

Everyworld (EVERY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EVERY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVERYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.076885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVERY השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -2.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Everyworld (EVERY) מידע שוק

שווי שוק $ 814.79K$ 814.79K $ 814.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M אספקת מחזור 2.52B 2.52B 2.52B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Everyworld הוא $ 814.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVERY הוא 2.52B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.23M.