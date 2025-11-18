Everybody מחיר היום

מחיר Everybody (HOLD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00025783, עם שינוי של 3.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOLD ל USD הוא $ 0.00025783 לכל HOLD.

Everybody כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,127,298, עם היצע במחזור של 27.78B HOLD. ב‑24 השעות האחרונות, HOLD סחר בין $ 0.00024575 (נמוך) ל $ 0.00029688 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00164477, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000118.

ביצועים לטווח קצר, HOLD נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו -30.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Everybody (HOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M אספקת מחזור 27.78B 27.78B 27.78B אספקה כוללת 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

שווי השוק הנוכחי של Everybody הוא $ 7.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOLD הוא 27.78B, עם היצע כולל של 27780713256.829243. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.13M.