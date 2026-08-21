Evernode מחיר היום

מחיר Evernode (EVR) בזמן אמת היום הוא $ 0.082458, עם שינוי של 1.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVR ל USD הוא $ 0.082458 לכל EVR.

Evernode כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,957,866, עם היצע במחזור של 72.25M EVR. ב‑24 השעות האחרונות, EVR סחר בין $ 0.078579 (נמוך) ל $ 0.085776 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.789887, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03828492.

ביצועים לטווח קצר, EVR נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +16.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 451.55.

Evernode (EVR) מידע שוק

שווי שוק $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M נפח (24 שעות) $ 451.55$ 451.55 $ 451.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M אספקת מחזור 72.25M 72.25M 72.25M אספקה כוללת 72,253,440.0 72,253,440.0 72,253,440.0

שווי השוק הנוכחי של Evernode הוא $ 5.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 451.55. ההיצע במחזור של EVR הוא 72.25M, עם היצע כולל של 72253440.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.96M.