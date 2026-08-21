evaUSDT מחיר היום

מחיר evaUSDT (EVAUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.997978, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVAUSDT ל USD הוא $ 0.997978 לכל EVAUSDT.

evaUSDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,923,089, עם היצע במחזור של 2.93M EVAUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, EVAUSDT סחר בין $ 0.997721 (נמוך) ל $ 0.998382 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.984861.

ביצועים לטווח קצר, EVAUSDT נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 131.98K.

evaUSDT (EVAUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M נפח (24 שעות) $ 131.98K$ 131.98K $ 131.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M אספקת מחזור 2.93M 2.93M 2.93M אספקה כוללת 2,929,055.660553 2,929,055.660553 2,929,055.660553

שווי השוק הנוכחי של evaUSDT הוא $ 2.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.98K. ההיצע במחזור של EVAUSDT הוא 2.93M, עם היצע כולל של 2929055.660553. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.92M.