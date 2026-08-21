evaETH מחיר היום

מחיר evaETH (EVAETH) בזמן אמת היום הוא $ 1,929.05, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVAETH ל USD הוא $ 1,929.05 לכל EVAETH.

evaETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,029, עם היצע במחזור של 15.05 EVAETH. ב‑24 השעות האחרונות, EVAETH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,140.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,552.6.

ביצועים לטווח קצר, EVAETH נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 367.55.

evaETH (EVAETH) מידע שוק

שווי שוק $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K נפח (24 שעות) $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K אספקת מחזור 15.05 15.05 15.05 אספקה כוללת 1.012718274928787 1.012718274928787 1.012718274928787

שווי השוק הנוכחי של evaETH הוא $ 29.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 367.55. ההיצע במחזור של EVAETH הוא 15.05, עם היצע כולל של 1.012718274928787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.03K.