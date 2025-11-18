EVA מחיר היום

מחיר EVA (EVA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00026498, עם שינוי של 3.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVA ל USD הוא $ 0.00026498 לכל EVA.

EVA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 226,039, עם היצע במחזור של 853.25M EVA. ב‑24 השעות האחרונות, EVA סחר בין $ 0.00025351 (נמוך) ל $ 0.00028218 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00159008, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0002248.

ביצועים לטווח קצר, EVA נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו -31.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EVA (EVA) מידע שוק

שווי שוק $ 226.04K$ 226.04K $ 226.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 264.92K$ 264.92K $ 264.92K אספקת מחזור 853.25M 853.25M 853.25M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EVA הוא $ 226.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVA הוא 853.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 264.92K.