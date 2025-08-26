EURA (EURA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 שעות נמוך $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 גבוה 24 שעות $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 שיא כל הזמנים $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0.640182$ 0.640182 $ 0.640182 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -1.03% שינוי מחיר (7D) -0.37% שינוי מחיר (7D) -0.37%

EURA (EURA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, EURA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.15 לבין שיא של $ 1.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.640182.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURA השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -1.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EURA (EURA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M אספקת מחזור 17.47M 17.47M 17.47M אספקה כוללת 17,469,058.30150312 17,469,058.30150312 17,469,058.30150312

שווי השוק הנוכחי של EURA הוא $ 20.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURA הוא 17.47M, עם היצע כולל של 17469058.30150312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.19M.