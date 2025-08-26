ETHPad (ETHPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.194687 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.53%

ETHPad (ETHPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00130283. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.194687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ETHPad (ETHPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 178.49K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30M אספקת מחזור 137.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ETHPad הוא $ 178.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHPAD הוא 137.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.