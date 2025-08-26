Ethix (ETHIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.258008 $ 0.258008 $ 0.258008 24 שעות נמוך $ 0.266533 $ 0.266533 $ 0.266533 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.258008$ 0.258008 $ 0.258008 גבוה 24 שעות $ 0.266533$ 0.266533 $ 0.266533 שיא כל הזמנים $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 המחיר הנמוך ביותר $ 0.05623$ 0.05623 $ 0.05623 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.67% שינוי מחיר (1D) -2.76% שינוי מחיר (7D) -2.43% שינוי מחיר (7D) -2.43%

Ethix (ETHIX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.257347. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.258008 לבין שיא של $ 0.266533, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.037, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05623.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHIX השתנה ב -1.67% במהלך השעה האחרונה, -2.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethix (ETHIX) מידע שוק

שווי שוק $ 18.18M$ 18.18M $ 18.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.78M$ 25.78M $ 25.78M אספקת מחזור 70.50M 70.50M 70.50M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethix הוא $ 18.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHIX הוא 70.50M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.78M.