Etherisc DIP (DIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00719098 $ 0.00719098 $ 0.00719098 24 שעות נמוך $ 0.00792032 $ 0.00792032 $ 0.00792032 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00719098$ 0.00719098 $ 0.00719098 גבוה 24 שעות $ 0.00792032$ 0.00792032 $ 0.00792032 שיא כל הזמנים $ 0.460205$ 0.460205 $ 0.460205 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00226715$ 0.00226715 $ 0.00226715 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -8.31% שינוי מחיר (7D) -4.17% שינוי מחיר (7D) -4.17%

Etherisc DIP (DIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00723031. במהלך 24 השעות האחרונות, DIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00719098 לבין שיא של $ 0.00792032, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.460205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00226715.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIP השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Etherisc DIP (DIP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M אספקת מחזור 383.45M 383.45M 383.45M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Etherisc DIP הוא $ 2.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIP הוא 383.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.24M.