Etherfuse USTRY (USTRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 24 שעות נמוך $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 גבוה 24 שעות $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 שיא כל הזמנים $ 14.72$ 14.72 $ 14.72 המחיר הנמוך ביותר $ 0.408477$ 0.408477 $ 0.408477 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) +0.08% שינוי מחיר (7D) -0.16% שינוי מחיר (7D) -0.16%

Etherfuse USTRY (USTRY) המחיר בזמן אמת של הוא $1.041. במהלך 24 השעות האחרונות, USTRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.024 לבין שיא של $ 1.049, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USTRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.408477.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USTRY השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Etherfuse USTRY (USTRY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M אספקת מחזור 1.20M 1.20M 1.20M אספקה כוללת 1,196,133.7004 1,196,133.7004 1,196,133.7004

שווי השוק הנוכחי של Etherfuse USTRY הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USTRY הוא 1.20M, עם היצע כולל של 1196133.7004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.