Etherfuse USTRY סֵמֶל

Etherfuse USTRY מחיר (USTRY)

לא רשום

1 USTRY ל USDמחיר חי:

$1.041$1.041
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Etherfuse USTRY (USTRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:37:17 (UTC+8)

Etherfuse USTRY (USTRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.024$ 1.024
24 שעות נמוך
$ 1.049$ 1.049
גבוה 24 שעות

$ 1.024$ 1.024

$ 1.049$ 1.049

$ 14.72$ 14.72

$ 0.408477$ 0.408477

+0.25%

+0.08%

-0.16%

-0.16%

Etherfuse USTRY (USTRY) המחיר בזמן אמת של הוא $1.041. במהלך 24 השעות האחרונות, USTRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.024 לבין שיא של $ 1.049, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USTRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.408477.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USTRY השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Etherfuse USTRY (USTRY) מידע שוק

$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.25M$ 1.25M

1.20M 1.20M

1,196,133.7004 1,196,133.7004

שווי השוק הנוכחי של Etherfuse USTRY הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USTRY הוא 1.20M, עם היצע כולל של 1196133.7004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.

Etherfuse USTRY (USTRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Etherfuse USTRYל USDהיה $ +0.00087993.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEtherfuse USTRY ל USDהיה . $ +0.0086919336.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEtherfuse USTRY ל USDהיה $ +0.0105221157.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Etherfuse USTRYל USDהיה $ +0.0124393935919028.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00087993+0.08%
30 ימים$ +0.0086919336+0.83%
60 ימים$ +0.0105221157+1.01%
90 ימים$ +0.0124393935919028+1.21%

מה זהEtherfuse USTRY (USTRY)

Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.

Etherfuse USTRY (USTRY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Etherfuse USTRYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Etherfuse USTRY (USTRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Etherfuse USTRY (USTRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Etherfuse USTRY.

בדוק את Etherfuse USTRY תחזית המחיר עכשיו‏!

USTRY למטבעות מקומיים

Etherfuse USTRY (USTRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Etherfuse USTRY (USTRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USTRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Etherfuse USTRY (USTRY)

כמה שווה Etherfuse USTRY (USTRY) היום?
החי USTRYהמחיר ב USD הוא 1.041 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USTRY ל USD?
המחיר הנוכחי של USTRY ל USD הוא $ 1.041. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Etherfuse USTRY?
שווי השוק של USTRY הוא $ 1.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USTRY?
ההיצע במחזור של USTRY הוא 1.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USTRY?
‏‏USTRY השיג מחיר שיא (ATH) של 14.72 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USTRY?
USTRY ‏‏רשם מחירATL של 0.408477 USD.
מהו נפח המסחר של USTRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USTRY הוא -- USD.
האם USTRY יעלה השנה?
USTRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USTRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.