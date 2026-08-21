Etherfuse GILTS מחיר היום

מחיר Etherfuse GILTS (GILTS) בזמן אמת היום הוא $ 1.44, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GILTS ל USD הוא $ 1.44 לכל GILTS.

Etherfuse GILTS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 179,579, עם היצע במחזור של 125.03K GILTS. ב‑24 השעות האחרונות, GILTS סחר בין $ 1.43 (נמוך) ל $ 1.44 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.37.

ביצועים לטווח קצר, GILTS נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +1.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.08K.

Etherfuse GILTS (GILTS) מידע שוק

שווי שוק $ 179.58K$ 179.58K $ 179.58K נפח (24 שעות) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.58K$ 179.58K $ 179.58K אספקת מחזור 125.03K 125.03K 125.03K אספקה כוללת 125,026.0 125,026.0 125,026.0

שווי השוק הנוכחי של Etherfuse GILTS הוא $ 179.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.08K. ההיצע במחזור של GILTS הוא 125.03K, עם היצע כולל של 125026.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.58K.