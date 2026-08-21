Etarn מחיר היום

מחיר Etarn (ETAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETAN ל USD הוא $ 0 לכל ETAN.

Etarn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,621, עם היצע במחזור של 196.14M ETAN. ב‑24 השעות האחרונות, ETAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.119981, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ETAN נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -0.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.64K.

Etarn (ETAN) מידע שוק

שווי שוק $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K נפח (24 שעות) $ 3.64K$ 3.64K $ 3.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 191.81K$ 191.81K $ 191.81K אספקת מחזור 196.14M 196.14M 196.14M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Etarn הוא $ 37.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.64K. ההיצע במחזור של ETAN הוא 196.14M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.81K.