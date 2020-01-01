Espresso Bot (ESPR) טוקנומיקה
Espresso Bot (ESPR) מידע
Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot
EspressoBot - your express pass to the world of token creation.
Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision.
you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.
Espresso Bot (ESPR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Espresso Bot (ESPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Espresso Bot (ESPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Espresso Bot (ESPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ESPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ESPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ESPRטוקניומיקה, חקרו אתESPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ESPR חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ESPR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ESPR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.