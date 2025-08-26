Espresso Bot (ESPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00801263 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -3.66% שינוי מחיר (7D) -1.18%

Espresso Bot (ESPR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ESPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00801263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESPR השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Espresso Bot (ESPR) מידע שוק

שווי שוק $ 96.89K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.89K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Espresso Bot הוא $ 96.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESPR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.89K.