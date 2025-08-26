Espresso Bot מחיר (ESPR)
Espresso Bot (ESPR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ESPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00801263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESPR השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Espresso Bot הוא $ 96.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESPR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.89K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Espresso Botל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEspresso Bot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEspresso Bot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Espresso Botל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.66%
|30 ימים
|$ 0
|+7.30%
|60 ימים
|$ 0
|+59.21%
|90 ימים
|$ 0
|--
Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot EspressoBot - your express pass to the world of token creation. Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision. you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.
