Espresso Bot מחיר (ESPR)

1 ESPR ל USDמחיר חי:

-3.60%1D
Espresso Bot (ESPR) טבלת מחירים חיה
Espresso Bot (ESPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00801263
$ 0.00801263$ 0.00801263

+0.62%

-3.66%

-1.18%

-1.18%

Espresso Bot (ESPR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ESPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00801263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESPR השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -3.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Espresso Bot (ESPR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Espresso Bot הוא $ 96.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESPR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.89K.

Espresso Bot (ESPR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Espresso Botל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEspresso Bot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEspresso Bot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Espresso Botל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.66%
30 ימים$ 0+7.30%
60 ימים$ 0+59.21%
90 ימים$ 0--

מה זהEspresso Bot (ESPR)

Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot EspressoBot - your express pass to the world of token creation. Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision. you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.

Espresso Bot (ESPR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Espresso Botתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Espresso Bot (ESPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Espresso Bot (ESPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Espresso Bot.

בדוק את Espresso Bot תחזית המחיר עכשיו‏!

ESPR למטבעות מקומיים

Espresso Bot (ESPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Espresso Bot (ESPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ESPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Espresso Bot (ESPR)

כמה שווה Espresso Bot (ESPR) היום?
החי ESPRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ESPR ל USD?
המחיר הנוכחי של ESPR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Espresso Bot?
שווי השוק של ESPR הוא $ 96.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ESPR?
ההיצע במחזור של ESPR הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ESPR?
‏‏ESPR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00801263 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ESPR?
ESPR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ESPR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ESPR הוא -- USD.
האם ESPR יעלה השנה?
ESPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ESPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Espresso Bot (ESPR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

