ERNIE ($ERNIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000746 $ 0.0000746 $ 0.0000746 24 שעות נמוך $ 0.00008345 $ 0.00008345 $ 0.00008345 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000746$ 0.0000746 $ 0.0000746 גבוה 24 שעות $ 0.00008345$ 0.00008345 $ 0.00008345 שיא כל הזמנים $ 0.00176372$ 0.00176372 $ 0.00176372 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000916$ 0.00000916 $ 0.00000916 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -9.93% שינוי מחיר (7D) -17.75% שינוי מחיר (7D) -17.75%

ERNIE ($ERNIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007491. במהלך 24 השעות האחרונות, $ERNIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000746 לבין שיא של $ 0.00008345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ERNIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00176372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000916.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ERNIE השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -9.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ERNIE ($ERNIE) מידע שוק

שווי שוק $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K אספקת מחזור 838.00M 838.00M 838.00M אספקה כוללת 837,999,365.592962 837,999,365.592962 837,999,365.592962

שווי השוק הנוכחי של ERNIE הוא $ 62.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ERNIE הוא 838.00M, עם היצע כולל של 837999365.592962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.78K.