Equilibria (XEQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00850998 $ 0.00850998 $ 0.00850998 24 שעות נמוך $ 0.00890569 $ 0.00890569 $ 0.00890569 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00850998$ 0.00850998 $ 0.00850998 גבוה 24 שעות $ 0.00890569$ 0.00890569 $ 0.00890569 שיא כל הזמנים $ 0.91394$ 0.91394 $ 0.91394 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00025002$ 0.00025002 $ 0.00025002 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.70% שינוי מחיר (1D) -1.80% שינוי מחיר (7D) -7.36% שינוי מחיר (7D) -7.36%

Equilibria (XEQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00855531. במהלך 24 השעות האחרונות, XEQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00850998 לבין שיא של $ 0.00890569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XEQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.91394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00025002.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEQ השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -1.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equilibria (XEQ) מידע שוק

שווי שוק $ 520.86K$ 520.86K $ 520.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 718.65K$ 718.65K $ 718.65K אספקת מחזור 60.88M 60.88M 60.88M אספקה כוללת 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Equilibria הוא $ 520.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XEQ הוא 60.88M, עם היצע כולל של 84000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 718.65K.