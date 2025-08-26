Equalizer on Sonic (EQUAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.496729 $ 0.496729 $ 0.496729 24 שעות נמוך $ 0.600041 $ 0.600041 $ 0.600041 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.496729$ 0.496729 $ 0.496729 גבוה 24 שעות $ 0.600041$ 0.600041 $ 0.600041 שיא כל הזמנים $ 7.13$ 7.13 $ 7.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.496729$ 0.496729 $ 0.496729 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.08% שינוי מחיר (1D) +3.20% שינוי מחיר (7D) -34.25% שינוי מחיר (7D) -34.25%

Equalizer on Sonic (EQUAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.590995. במהלך 24 השעות האחרונות, EQUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.496729 לבין שיא של $ 0.600041, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.496729.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQUAL השתנה ב +2.08% במהלך השעה האחרונה, +3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equalizer on Sonic (EQUAL) מידע שוק

שווי שוק $ 710.34K$ 710.34K $ 710.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M אספקת מחזור 1.20M 1.20M 1.20M אספקה כוללת 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425

שווי השוק הנוכחי של Equalizer on Sonic הוא $ 710.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQUAL הוא 1.20M, עם היצע כולל של 5014255.739134425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.96M.