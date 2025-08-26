עוד על EQUAL

Equalizer on Sonic סֵמֶל

Equalizer on Sonic מחיר (EQUAL)

1 EQUAL ל USDמחיר חי:

$0.590995
$0.590995
+3.10%1D
Equalizer on Sonic (EQUAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:53 (UTC+8)

Equalizer on Sonic (EQUAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.08%

+3.20%

-34.25%

-34.25%

Equalizer on Sonic (EQUAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.590995. במהלך 24 השעות האחרונות, EQUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.496729 לבין שיא של $ 0.600041, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.496729.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQUAL השתנה ב +2.08% במהלך השעה האחרונה, +3.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equalizer on Sonic (EQUAL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Equalizer on Sonic הוא $ 710.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EQUAL הוא 1.20M, עם היצע כולל של 5014255.739134425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.96M.

Equalizer on Sonic (EQUAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Equalizer on Sonicל USDהיה $ +0.01832122.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEqualizer on Sonic ל USDהיה . $ -0.3142061559.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEqualizer on Sonic ל USDהיה $ -0.0835483721.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Equalizer on Sonicל USDהיה $ -0.7110003195776461.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.01832122+3.20%
30 ימים$ -0.3142061559-53.16%
60 ימים$ -0.0835483721-14.13%
90 ימים$ -0.7110003195776461-54.60%

מה זהEqualizer on Sonic (EQUAL)

Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.

Equalizer on Sonic (EQUAL) משאב

האתר הרשמי

Equalizer on Sonicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Equalizer on Sonic (EQUAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Equalizer on Sonic (EQUAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Equalizer on Sonic.

בדוק את Equalizer on Sonic תחזית המחיר עכשיו‏!

Equalizer on Sonic (EQUAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Equalizer on Sonic (EQUAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EQUAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Equalizer on Sonic (EQUAL)

כמה שווה Equalizer on Sonic (EQUAL) היום?
החי EQUALהמחיר ב USD הוא 0.590995 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EQUAL ל USD?
המחיר הנוכחי של EQUAL ל USD הוא $ 0.590995. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Equalizer on Sonic?
שווי השוק של EQUAL הוא $ 710.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EQUAL?
ההיצע במחזור של EQUAL הוא 1.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EQUAL?
‏‏EQUAL השיג מחיר שיא (ATH) של 7.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EQUAL?
EQUAL ‏‏רשם מחירATL של 0.496729 USD.
מהו נפח המסחר של EQUAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EQUAL הוא -- USD.
האם EQUAL יעלה השנה?
EQUAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EQUAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Equalizer on Sonic (EQUAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.