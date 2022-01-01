Equalizer on Sonic (EQUAL) טוקנומיקה
Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain.
As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Equalizer on Sonic (EQUAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Equalizer on Sonic (EQUAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Equalizer on Sonic (EQUAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של EQUAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות EQUALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את EQUALטוקניומיקה, חקרו אתEQUALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
