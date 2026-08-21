Enjoy מחיר היום

מחיר Enjoy (ENJOY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENJOY ל USD הוא $ 0 לכל ENJOY.

Enjoy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,694, עם היצע במחזור של 111.11B ENJOY. ב‑24 השעות האחרונות, ENJOY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ENJOY נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Enjoy (ENJOY) מידע שוק

שווי שוק $ 27.69K$ 27.69K $ 27.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.69K$ 27.69K $ 27.69K אספקת מחזור 111.11B 111.11B 111.11B אספקה כוללת 111,111,111,111.0 111,111,111,111.0 111,111,111,111.0

שווי השוק הנוכחי של Enjoy הוא $ 27.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENJOY הוא 111.11B, עם היצע כולל של 111111111111.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.69K.