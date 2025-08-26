emeow (EMEOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.61% שינוי מחיר (1D) -7.90% שינוי מחיר (7D) +3.96% שינוי מחיר (7D) +3.96%

emeow (EMEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 8.56K$ 8.56K $ 8.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.56K$ 8.56K $ 8.56K אספקת מחזור 996.96M 996.96M 996.96M אספקה כוללת 996,956,432.410675 996,956,432.410675 996,956,432.410675

