Elympics מחיר היום

מחיר Elympics (ELP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELP ל USD הוא $ 0 לכל ELP.

Elympics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 592,481, עם היצע במחזור של 1.61B ELP. ב‑24 השעות האחרונות, ELP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01138438, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELP נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.33K.

Elympics (ELP) מידע שוק

שווי שוק $ 592.48K$ 592.48K $ 592.48K נפח (24 שעות) $ 28.33K$ 28.33K $ 28.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 1.61B 1.61B 1.61B אספקה כוללת 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Elympics הוא $ 592.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.33K. ההיצע במחזור של ELP הוא 1.61B, עם היצע כולל של 3500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.