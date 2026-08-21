Elote מחיר היום

מחיר Elote (LOLO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOLO ל USD הוא $ 0 לכל LOLO.

Elote כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,640, עם היצע במחזור של 998.58M LOLO. ב‑24 השעות האחרונות, LOLO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOLO נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +22.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Elote (LOLO) מידע שוק

שווי שוק $ 82.64K$ 82.64K $ 82.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.64K$ 82.64K $ 82.64K אספקת מחזור 998.58M 998.58M 998.58M אספקה כוללת 998,579,814.87008 998,579,814.87008 998,579,814.87008

שווי השוק הנוכחי של Elote הוא $ 82.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOLO הוא 998.58M, עם היצע כולל של 998579814.87008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.64K.