עוד על DEUSD

DEUSD מידע על מחיר

DEUSD מסמך לבן

DEUSD אתר רשמי

DEUSD טוקניומיקה

DEUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Elixir deUSD סֵמֶל

Elixir deUSD מחיר (DEUSD)

לא רשום

1 DEUSD ל USDמחיר חי:

$0.999373
$0.999373$0.999373
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Elixir deUSD (DEUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:45 (UTC+8)

Elixir deUSD (DEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999001
$ 0.999001$ 0.999001
24 שעות נמוך
$ 0.999648
$ 0.999648$ 0.999648
גבוה 24 שעות

$ 0.999001
$ 0.999001$ 0.999001

$ 0.999648
$ 0.999648$ 0.999648

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.978154
$ 0.978154$ 0.978154

+0.01%

+0.03%

+0.00%

+0.00%

Elixir deUSD (DEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999358. במהלך 24 השעות האחרונות, DEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999001 לבין שיא של $ 0.999648, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.978154.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elixir deUSD (DEUSD) מידע שוק

$ 131.80M
$ 131.80M$ 131.80M

--
----

$ 131.80M
$ 131.80M$ 131.80M

131.88M
131.88M 131.88M

131,876,134.7804456
131,876,134.7804456 131,876,134.7804456

שווי השוק הנוכחי של Elixir deUSD הוא $ 131.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEUSD הוא 131.88M, עם היצע כולל של 131876134.7804456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.80M.

Elixir deUSD (DEUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elixir deUSDל USDהיה $ +0.00031885.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElixir deUSD ל USDהיה . $ -0.0009758730.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElixir deUSD ל USDהיה $ +0.0001190235.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elixir deUSDל USDהיה $ -0.0005861450766215.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00031885+0.03%
30 ימים$ -0.0009758730-0.09%
60 ימים$ +0.0001190235+0.01%
90 ימים$ -0.0005861450766215-0.05%

מה זהElixir deUSD (DEUSD)

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Elixir deUSD (DEUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Elixir deUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elixir deUSD (DEUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elixir deUSD (DEUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elixir deUSD.

בדוק את Elixir deUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

DEUSD למטבעות מקומיים

Elixir deUSD (DEUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elixir deUSD (DEUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Elixir deUSD (DEUSD)

כמה שווה Elixir deUSD (DEUSD) היום?
החי DEUSDהמחיר ב USD הוא 0.999358 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של DEUSD ל USD הוא $ 0.999358. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elixir deUSD?
שווי השוק של DEUSD הוא $ 131.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEUSD?
ההיצע במחזור של DEUSD הוא 131.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEUSD?
‏‏DEUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEUSD?
DEUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.978154 USD.
מהו נפח המסחר של DEUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEUSD הוא -- USD.
האם DEUSD יעלה השנה?
DEUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:45 (UTC+8)

Elixir deUSD (DEUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.