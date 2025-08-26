Elixir deUSD (DEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.999001 גבוה 24 שעות $ 0.999648 שיא כל הזמנים $ 1.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.978154 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.00%

Elixir deUSD (DEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999358. במהלך 24 השעות האחרונות, DEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999001 לבין שיא של $ 0.999648, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.978154.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elixir deUSD (DEUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 131.80M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.80M אספקת מחזור 131.88M אספקה כוללת 131,876,134.7804456

שווי השוק הנוכחי של Elixir deUSD הוא $ 131.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEUSD הוא 131.88M, עם היצע כולל של 131876134.7804456. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.80M.