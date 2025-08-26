Elexium (EX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01756043 גבוה 24 שעות $ 0.01823393 שיא כל הזמנים $ 2.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01356594 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -3.22% שינוי מחיר (7D) -14.71%

Elexium (EX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01761107. במהלך 24 השעות האחרונות, EX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01756043 לבין שיא של $ 0.01823393, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01356594.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EX השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -3.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elexium (EX) מידע שוק

שווי שוק $ 62.66K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.21K אספקת מחזור 3.56M אספקה כוללת 3,588,000.0

שווי השוק הנוכחי של Elexium הוא $ 62.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EX הוא 3.56M, עם היצע כולל של 3588000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.21K.