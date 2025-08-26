עוד על EUSD

Electronic USD סֵמֶל

Electronic USD מחיר (EUSD)

לא רשום

1 EUSD ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
-0.50%1D
USD
Electronic USD (EUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:31 (UTC+8)

Electronic USD (EUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.998504
$ 0.998504$ 0.998504
24 שעות נמוך
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
גבוה 24 שעות

$ 0.998504
$ 0.998504$ 0.998504

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.867067
$ 0.867067$ 0.867067

+0.05%

-0.57%

+0.02%

+0.02%

Electronic USD (EUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, EUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998504 לבין שיא של $ 1.011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.867067.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EUSD השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Electronic USD (EUSD) מידע שוק

$ 24.77M
$ 24.77M$ 24.77M

--
----

$ 24.77M
$ 24.77M$ 24.77M

24.77M
24.77M 24.77M

24,769,877.46349965
24,769,877.46349965 24,769,877.46349965

שווי השוק הנוכחי של Electronic USD הוא $ 24.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EUSD הוא 24.77M, עם היצע כולל של 24769877.46349965. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.77M.

Electronic USD (EUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Electronic USDל USDהיה $ -0.005782535317644.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElectronic USD ל USDהיה . $ +0.0001949000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElectronic USD ל USDהיה $ -0.0002122000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Electronic USDל USDהיה $ +0.0007935092951549.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005782535317644-0.57%
30 ימים$ +0.0001949000+0.02%
60 ימים$ -0.0002122000-0.02%
90 ימים$ +0.0007935092951549+0.08%

מה זהElectronic USD (EUSD)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Electronic USD (EUSD) משאב

האתר הרשמי

Electronic USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Electronic USD (EUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Electronic USD (EUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Electronic USD.

בדוק את Electronic USD תחזית המחיר עכשיו‏!

EUSD למטבעות מקומיים

Electronic USD (EUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Electronic USD (EUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Electronic USD (EUSD)

כמה שווה Electronic USD (EUSD) היום?
החי EUSDהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של EUSD ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Electronic USD?
שווי השוק של EUSD הוא $ 24.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EUSD?
ההיצע במחזור של EUSD הוא 24.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EUSD?
‏‏EUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EUSD?
EUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.867067 USD.
מהו נפח המסחר של EUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EUSD הוא -- USD.
האם EUSD יעלה השנה?
EUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:31 (UTC+8)

