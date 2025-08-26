Electronic USD (EUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998504 $ 0.998504 $ 0.998504 24 שעות נמוך $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998504$ 0.998504 $ 0.998504 גבוה 24 שעות $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 שיא כל הזמנים $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.867067$ 0.867067 $ 0.867067 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -0.57% שינוי מחיר (7D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02%

Electronic USD (EUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, EUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998504 לבין שיא של $ 1.011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.867067.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EUSD השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Electronic USD (EUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 24.77M$ 24.77M $ 24.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.77M$ 24.77M $ 24.77M אספקת מחזור 24.77M 24.77M 24.77M אספקה כוללת 24,769,877.46349965 24,769,877.46349965 24,769,877.46349965

שווי השוק הנוכחי של Electronic USD הוא $ 24.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EUSD הוא 24.77M, עם היצע כולל של 24769877.46349965. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.77M.