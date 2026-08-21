Elderglade מחיר היום

מחיר Elderglade (ELDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELDE ל USD הוא $ 0 לכל ELDE.

Elderglade כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,394.95, עם היצע במחזור של 274.11M ELDE. ב‑24 השעות האחרונות, ELDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.258907, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELDE נע ב +1.28% בשעה האחרונה ו -2.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Elderglade (ELDE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K אספקת מחזור 274.11M 274.11M 274.11M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Elderglade הוא $ 14.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELDE הוא 274.11M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.01K.