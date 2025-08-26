עוד על EKUBO

Ekubo Protocol סֵמֶל

Ekubo Protocol מחיר (EKUBO)

לא רשום

1 EKUBO ל USDמחיר חי:

$5.46$5.46
-6.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Ekubo Protocol (EKUBO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:17 (UTC+8)

Ekubo Protocol (EKUBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5.46$ 5.46
24 שעות נמוך
$ 5.98
$ 5.98$ 5.98
גבוה 24 שעות

$ 5.46$ 5.46

$ 5.98$ 5.98

$ 7.64$ 7.64

$ 0.735467$ 0.735467

-1.00%

-6.44%

-17.47%

-17.47%

Ekubo Protocol (EKUBO) המחיר בזמן אמת של הוא $5.46. במהלך 24 השעות האחרונות, EKUBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.46 לבין שיא של $ 5.98, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EKUBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.735467.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EKUBO השתנה ב -1.00% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ekubo Protocol (EKUBO) מידע שוק

$ 54.61M$ 54.61M

--
----

$ 54.61M$ 54.61M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ekubo Protocol הוא $ 54.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EKUBO הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.61M.

Ekubo Protocol (EKUBO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ekubo Protocolל USDהיה $ -0.375590544417994.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEkubo Protocol ל USDהיה . $ -0.8862601020.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEkubo Protocol ל USDהיה $ +1.1170897920.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ekubo Protocolל USDהיה $ +0.615152773913545.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.375590544417994-6.44%
30 ימים$ -0.8862601020-16.23%
60 ימים$ +1.1170897920+20.46%
90 ימים$ +0.615152773913545+12.70%

מה זהEkubo Protocol (EKUBO)

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

Ekubo Protocol (EKUBO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ekubo Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ekubo Protocol (EKUBO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ekubo Protocol (EKUBO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ekubo Protocol.

בדוק את Ekubo Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

EKUBO למטבעות מקומיים

Ekubo Protocol (EKUBO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ekubo Protocol (EKUBO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EKUBO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ekubo Protocol (EKUBO)

כמה שווה Ekubo Protocol (EKUBO) היום?
החי EKUBOהמחיר ב USD הוא 5.46 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EKUBO ל USD?
המחיר הנוכחי של EKUBO ל USD הוא $ 5.46. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ekubo Protocol?
שווי השוק של EKUBO הוא $ 54.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EKUBO?
ההיצע במחזור של EKUBO הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EKUBO?
‏‏EKUBO השיג מחיר שיא (ATH) של 7.64 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EKUBO?
EKUBO ‏‏רשם מחירATL של 0.735467 USD.
מהו נפח המסחר של EKUBO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EKUBO הוא -- USD.
האם EKUBO יעלה השנה?
EKUBO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EKUBO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ekubo Protocol (EKUBO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

