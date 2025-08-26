Ekubo Protocol (EKUBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 24 שעות נמוך $ 5.98 $ 5.98 $ 5.98 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 גבוה 24 שעות $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 שיא כל הזמנים $ 7.64$ 7.64 $ 7.64 המחיר הנמוך ביותר $ 0.735467$ 0.735467 $ 0.735467 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.00% שינוי מחיר (1D) -6.44% שינוי מחיר (7D) -17.47% שינוי מחיר (7D) -17.47%

Ekubo Protocol (EKUBO) המחיר בזמן אמת של הוא $5.46. במהלך 24 השעות האחרונות, EKUBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.46 לבין שיא של $ 5.98, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EKUBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.735467.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EKUBO השתנה ב -1.00% במהלך השעה האחרונה, -6.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ekubo Protocol (EKUBO) מידע שוק

שווי שוק $ 54.61M$ 54.61M $ 54.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.61M$ 54.61M $ 54.61M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ekubo Protocol הוא $ 54.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EKUBO הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.61M.