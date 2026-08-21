Eitherway מחיר היום

מחיר Eitherway (EITHER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 44.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EITHER ל USD הוא $ 0 לכל EITHER.

Eitherway כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,443, עם היצע במחזור של 99.98M EITHER. ב‑24 השעות האחרונות, EITHER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.386553, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EITHER נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +77.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.86K.

Eitherway (EITHER) מידע שוק

שווי שוק $ 25.44K$ 25.44K $ 25.44K נפח (24 שעות) $ 1.86K$ 1.86K $ 1.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.44K$ 25.44K $ 25.44K אספקת מחזור 99.98M 99.98M 99.98M אספקה כוללת 99,977,730.27049145 99,977,730.27049145 99,977,730.27049145

שווי השוק הנוכחי של Eitherway הוא $ 25.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.86K. ההיצע במחזור של EITHER הוא 99.98M, עם היצע כולל של 99977730.27049145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.44K.