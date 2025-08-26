Efinity (EFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.148964 $ 0.148964 $ 0.148964 24 שעות נמוך $ 0.166414 $ 0.166414 $ 0.166414 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.148964$ 0.148964 $ 0.148964 גבוה 24 שעות $ 0.166414$ 0.166414 $ 0.166414 שיא כל הזמנים $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00981122$ 0.00981122 $ 0.00981122 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.24% שינוי מחיר (1D) -10.14% שינוי מחיר (7D) -7.31% שינוי מחיר (7D) -7.31%

Efinity (EFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.149074. במהלך 24 השעות האחרונות, EFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.148964 לבין שיא של $ 0.166414, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00981122.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EFI השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -10.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Efinity (EFI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.95M$ 12.95M $ 12.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 297.99M$ 297.99M $ 297.99M אספקת מחזור 86.92M 86.92M 86.92M אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Efinity הוא $ 12.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EFI הוא 86.92M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.99M.