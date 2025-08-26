EfficientFrontier (SN53) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.98 24 שעות נמוך $ 3.41 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.98 גבוה 24 שעות $ 3.41 שיא כל הזמנים $ 6.65 המחיר הנמוך ביותר $ 2.98 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -11.71% שינוי מחיר (7D) -13.05% שינוי מחיר (7D) -13.05%

EfficientFrontier (SN53) המחיר בזמן אמת של הוא $2.99. במהלך 24 השעות האחרונות, SN53 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.98 לבין שיא של $ 3.41, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN53השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.98.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN53 השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -11.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EfficientFrontier (SN53) מידע שוק

שווי שוק $ 6.99M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.99M אספקת מחזור 2.35M אספקה כוללת 2,347,027.063927288

שווי השוק הנוכחי של EfficientFrontier הוא $ 6.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN53 הוא 2.35M, עם היצע כולל של 2347027.063927288. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.99M.