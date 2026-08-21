Edu3Labs מחיר היום

מחיר Edu3Labs (NFE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NFE ל USD הוא $ 0 לכל NFE.

Edu3Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 255,723, עם היצע במחזור של 375.58M NFE. ב‑24 השעות האחרונות, NFE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.342138, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NFE נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו +0.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.91K.

Edu3Labs (NFE) מידע שוק

שווי שוק $ 255.72K$ 255.72K $ 255.72K נפח (24 שעות) $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 612.79K$ 612.79K $ 612.79K אספקת מחזור 375.58M 375.58M 375.58M אספקה כוללת 899,599,999.28 899,599,999.28 899,599,999.28

שווי השוק הנוכחי של Edu3Labs הוא $ 255.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.91K. ההיצע במחזור של NFE הוא 375.58M, עם היצע כולל של 899599999.28. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 612.79K.