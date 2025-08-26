עוד על EMC

Edge Matrix Computing סֵמֶל

Edge Matrix Computing מחיר (EMC)

לא רשום

1 EMC ל USDמחיר חי:

$0.00147509
$0.00147509$0.00147509
-9.30%1D
mexc
USD
Edge Matrix Computing (EMC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:16 (UTC+8)

Edge Matrix Computing (EMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00147475
$ 0.00147475$ 0.00147475
24 שעות נמוך
$ 0.00162828
$ 0.00162828$ 0.00162828
גבוה 24 שעות

$ 0.00147475
$ 0.00147475$ 0.00147475

$ 0.00162828
$ 0.00162828$ 0.00162828

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.00134282
$ 0.00134282$ 0.00134282

-0.32%

-9.30%

+4.88%

+4.88%

Edge Matrix Computing (EMC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00147509. במהלך 24 השעות האחרונות, EMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00147475 לבין שיא של $ 0.00162828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00134282.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMC השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Edge Matrix Computing (EMC) מידע שוק

$ 349.16K
$ 349.16K$ 349.16K

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

236.70M
236.70M 236.70M

979,844,549.7658609
979,844,549.7658609 979,844,549.7658609

שווי השוק הנוכחי של Edge Matrix Computing הוא $ 349.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMC הוא 236.70M, עם היצע כולל של 979844549.7658609. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.

Edge Matrix Computing (EMC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Edge Matrix Computingל USDהיה $ -0.000151291090136324.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEdge Matrix Computing ל USDהיה . $ -0.0004903939.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEdge Matrix Computing ל USDהיה $ -0.0009308804.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Edge Matrix Computingל USDהיה $ -0.008592187689302847.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000151291090136324-9.30%
30 ימים$ -0.0004903939-33.24%
60 ימים$ -0.0009308804-63.10%
90 ימים$ -0.008592187689302847-85.34%

מה זהEdge Matrix Computing (EMC)

Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Edge Matrix Computing (EMC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Edge Matrix Computingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Edge Matrix Computing (EMC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Edge Matrix Computing (EMC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Edge Matrix Computing.

בדוק את Edge Matrix Computing תחזית המחיר עכשיו‏!

EMC למטבעות מקומיים

Edge Matrix Computing (EMC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Edge Matrix Computing (EMC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EMC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Edge Matrix Computing (EMC)

כמה שווה Edge Matrix Computing (EMC) היום?
החי EMCהמחיר ב USD הוא 0.00147509 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EMC ל USD?
המחיר הנוכחי של EMC ל USD הוא $ 0.00147509. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Edge Matrix Computing?
שווי השוק של EMC הוא $ 349.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EMC?
ההיצע במחזור של EMC הוא 236.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EMC?
‏‏EMC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EMC?
EMC ‏‏רשם מחירATL של 0.00134282 USD.
מהו נפח המסחר של EMC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EMC הוא -- USD.
האם EMC יעלה השנה?
EMC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EMC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
