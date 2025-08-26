Edge Matrix Computing (EMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00147475 גבוה 24 שעות $ 0.00162828 שיא כל הזמנים $ 2.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00134282 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -9.30% שינוי מחיר (7D) +4.88%

Edge Matrix Computing (EMC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00147509. במהלך 24 השעות האחרונות, EMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00147475 לבין שיא של $ 0.00162828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00134282.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMC השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Edge Matrix Computing (EMC) מידע שוק

שווי שוק $ 349.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.45M אספקת מחזור 236.70M אספקה כוללת 979,844,549.7658609

שווי השוק הנוכחי של Edge Matrix Computing הוא $ 349.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMC הוא 236.70M, עם היצע כולל של 979844549.7658609. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.