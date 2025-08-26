עוד על EBUSD

$0.991079
ebUSD Stablecoin (EBUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:21:20 (UTC+8)

ebUSD Stablecoin (EBUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.03%

+0.50%

+0.48%

+0.48%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.990903. במהלך 24 השעות האחרונות, EBUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9856 לבין שיא של $ 0.991925, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.954662.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBUSD השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של ebUSD Stablecoin הוא $ 694.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBUSD הוא 700.31K, עם היצע כולל של 700307.1203337854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 694.06K.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ebUSD Stablecoinל USDהיה $ +0.00496165.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלebUSD Stablecoin ל USDהיה . $ -0.0059030073.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלebUSD Stablecoin ל USDהיה $ -0.0047274000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ebUSD Stablecoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00496165+0.50%
30 ימים$ -0.0059030073-0.59%
60 ימים$ -0.0047274000-0.47%
90 ימים$ 0--

מה זהebUSD Stablecoin (EBUSD)

Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) משאב

האתר הרשמי

ebUSD Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ebUSD Stablecoin (EBUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ebUSD Stablecoin (EBUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ebUSD Stablecoin.

בדוק את ebUSD Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

EBUSD למטבעות מקומיים

ebUSD Stablecoin (EBUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ebUSD Stablecoin (EBUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EBUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ebUSD Stablecoin (EBUSD)

כמה שווה ebUSD Stablecoin (EBUSD) היום?
החי EBUSDהמחיר ב USD הוא 0.990903 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EBUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של EBUSD ל USD הוא $ 0.990903. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ebUSD Stablecoin?
שווי השוק של EBUSD הוא $ 694.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EBUSD?
ההיצע במחזור של EBUSD הוא 700.31K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EBUSD?
‏‏EBUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.004 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EBUSD?
EBUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.954662 USD.
מהו נפח המסחר של EBUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EBUSD הוא -- USD.
האם EBUSD יעלה השנה?
EBUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EBUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:21:20 (UTC+8)

ebUSD Stablecoin (EBUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

