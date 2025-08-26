ebUSD Stablecoin (EBUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.9856 $ 0.9856 $ 0.9856 24 שעות נמוך $ 0.991925 $ 0.991925 $ 0.991925 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.9856$ 0.9856 $ 0.9856 גבוה 24 שעות $ 0.991925$ 0.991925 $ 0.991925 שיא כל הזמנים $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 המחיר הנמוך ביותר $ 0.954662$ 0.954662 $ 0.954662 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) +0.50% שינוי מחיר (7D) +0.48% שינוי מחיר (7D) +0.48%

ebUSD Stablecoin (EBUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.990903. במהלך 24 השעות האחרונות, EBUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9856 לבין שיא של $ 0.991925, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.954662.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBUSD השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 694.06K$ 694.06K $ 694.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 694.06K$ 694.06K $ 694.06K אספקת מחזור 700.31K 700.31K 700.31K אספקה כוללת 700,307.1203337854 700,307.1203337854 700,307.1203337854

שווי השוק הנוכחי של ebUSD Stablecoin הוא $ 694.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBUSD הוא 700.31K, עם היצע כולל של 700307.1203337854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 694.06K.