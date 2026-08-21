EarthMeta מחיר היום

מחיר EarthMeta (EMT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00223849, עם שינוי של 1.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMT ל USD הוא $ 0.00223849 לכל EMT.

EarthMeta כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,700,837, עם היצע במחזור של 2.10B EMT. ב‑24 השעות האחרונות, EMT סחר בין $ 0.00220733 (נמוך) ל $ 0.00230344 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00534964, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00191997.

ביצועים לטווח קצר, EMT נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +3.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.22K.

EarthMeta (EMT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M נפח (24 שעות) $ 2.22K$ 2.22K $ 2.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M אספקת מחזור 2.10B 2.10B 2.10B אספקה כוללת 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EarthMeta הוא $ 4.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.22K. ההיצע במחזור של EMT הוא 2.10B, עם היצע כולל של 2100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.70M.