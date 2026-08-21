Earendel מחיר היום

מחיר Earendel (EARENDEL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EARENDEL ל USD הוא $ 0 לכל EARENDEL.

Earendel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,758, עם היצע במחזור של 100.00B EARENDEL. ב‑24 השעות האחרונות, EARENDEL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EARENDEL נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Earendel (EARENDEL) מידע שוק

שווי שוק $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Earendel הוא $ 39.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARENDEL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.76K.