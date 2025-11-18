Dvision Network מחיר היום

מחיר Dvision Network (DVI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00262151, עם שינוי של 8.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DVI ל USD הוא $ 0.00262151 לכל DVI.

Dvision Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 646,909, עם היצע במחזור של 246.77M DVI. ב‑24 השעות האחרונות, DVI סחר בין $ 0.00256979 (נמוך) ל $ 0.00291229 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00256979.

ביצועים לטווח קצר, DVI נע ב -2.06% בשעה האחרונה ו -25.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 389.76K.

Dvision Network (DVI) מידע שוק

שווי שוק $ 646.91K נפח (24 שעות) $ 389.76K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.62M אספקת מחזור 246.77M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

