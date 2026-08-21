DuckCoin מחיר היום

מחיר DuckCoin (DUCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUCK ל USD הוא $ 0 לכל DUCK.

DuckCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 85,370, עם היצע במחזור של 1.00B DUCK. ב‑24 השעות האחרונות, DUCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01197784, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUCK נע ב +1.21% בשעה האחרונה ו +3.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DuckCoin (DUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 85.37K$ 85.37K $ 85.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.37K$ 85.37K $ 85.37K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DuckCoin הוא $ 85.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUCK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.37K.