dTRINITY Staked dUSD מחיר היום

מחיר dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.016, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDUSD ל USD הוא $ 1.016 לכל SDUSD.

dTRINITY Staked dUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 525,016, עם היצע במחזור של 516.94K SDUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SDUSD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.095, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.869721.

ביצועים לטווח קצר, SDUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.25.

dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 525.02K$ 525.02K $ 525.02K נפח (24 שעות) $ 15.25$ 15.25 $ 15.25 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 525.02K$ 525.02K $ 525.02K אספקת מחזור 516.94K 516.94K 516.94K אספקה כוללת 515,075.9325378991 515,075.9325378991 515,075.9325378991

שווי השוק הנוכחי של dTRINITY Staked dUSD הוא $ 525.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.25. ההיצע במחזור של SDUSD הוא 516.94K, עם היצע כולל של 515075.9325378991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 525.02K.