עוד על DRIFTY

DRIFTY מידע על מחיר

DRIFTY אתר רשמי

DRIFTY טוקניומיקה

DRIFTY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Driftin Cat סֵמֶל

Driftin Cat מחיר (DRIFTY)

לא רשום

1 DRIFTY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Driftin Cat (DRIFTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:17:43 (UTC+8)

Driftin Cat (DRIFTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010724
$ 0.0010724$ 0.0010724

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Driftin Cat (DRIFTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRIFTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRIFTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0010724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRIFTY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Driftin Cat (DRIFTY) מידע שוק

$ 16.17K
$ 16.17K$ 16.17K

--
----

$ 16.17K
$ 16.17K$ 16.17K

999.02M
999.02M 999.02M

999,018,498.5
999,018,498.5 999,018,498.5

שווי השוק הנוכחי של Driftin Cat הוא $ 16.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRIFTY הוא 999.02M, עם היצע כולל של 999018498.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.17K.

Driftin Cat (DRIFTY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Driftin Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDriftin Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDriftin Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Driftin Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-5.43%
60 ימים$ 0+14.01%
90 ימים$ 0--

מה זהDriftin Cat (DRIFTY)

The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Driftin Cat (DRIFTY) משאב

האתר הרשמי

Driftin Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Driftin Cat (DRIFTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Driftin Cat (DRIFTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Driftin Cat.

בדוק את Driftin Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

DRIFTY למטבעות מקומיים

Driftin Cat (DRIFTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Driftin Cat (DRIFTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DRIFTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Driftin Cat (DRIFTY)

כמה שווה Driftin Cat (DRIFTY) היום?
החי DRIFTYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DRIFTY ל USD?
המחיר הנוכחי של DRIFTY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Driftin Cat?
שווי השוק של DRIFTY הוא $ 16.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DRIFTY?
ההיצע במחזור של DRIFTY הוא 999.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DRIFTY?
‏‏DRIFTY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0010724 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DRIFTY?
DRIFTY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DRIFTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DRIFTY הוא -- USD.
האם DRIFTY יעלה השנה?
DRIFTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DRIFTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:17:43 (UTC+8)

Driftin Cat (DRIFTY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.