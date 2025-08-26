Driftin Cat (DRIFTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0010724$ 0.0010724 $ 0.0010724 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Driftin Cat (DRIFTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRIFTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRIFTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0010724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRIFTY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Driftin Cat (DRIFTY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K אספקת מחזור 999.02M 999.02M 999.02M אספקה כוללת 999,018,498.5 999,018,498.5 999,018,498.5

שווי השוק הנוכחי של Driftin Cat הוא $ 16.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRIFTY הוא 999.02M, עם היצע כולל של 999018498.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.17K.